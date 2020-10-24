24 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü

Son dakika haberine göre; 'nın Seyhan ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışan şüpheli, birinci kattan düşerek yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: Polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü

Hırsızlık amacıyla Tellidere Mahallesi'ndeki bir inşaata giren İzzettin D, inşaatın bekçisi tarafından fark edildi.

Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.

Polisten kaçmaya çalışan İzzettin D, binanın birinci katından düştü.

Yaralanan şüpheliye ilk müdahale bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Zanlı daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

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