İstanbul’da kurye dehşeti! Motosikletle başını ezmeye çalıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre olay geçen 23 Eylül gecesi yaşandı. Bebekteki bir restoranda çalışan G. A. ile iki arkadaşı saat 02.00 gibi araçla evlerine gitmek üzere yola çıktı. K. Y.'nin kullandığı seyir halindeki aracın yanında, kısa süre sonra, iki motosiklet belirdi. Yolda zikzak yaparak ilerleyen motosikletler bir süre sonra G. A. ve arkadaşlarının içinde olduğu otomobil ile hız yarışına girmeye başladı.

G.A., aracı kullanan K. A.'ya, iki motosiklete dikkat etmesi uyarısında bulundu. Bir süre sonra Bebek Parkı yakınında otomobil de üzerinde 4 kişi bulunan iki motosiklet de durdu. Taraflar arasında başlayan sözlü sataşma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

MOTORU İLE EZMEYE ÇALIŞTI

Motosiklet sürücüsü Burak İ., ayakta duran G. A.'yı hızla çarparak yere savurdu. Elinde bıçak bulunan Mehmet A. ise, hem G. A.'ya hem K. Y.'ye saldırmaya başladı. Yerde baygın halde duran G. A. dakikalarca darp edildi. İfadelere göre Burak İ., yerde yatan G. A.'yı motoru ile ezmek için hızlı bir biçimde hareket etti. İki dişi kırılan G. A.'nın yüzünde darp izleri oluştu. G. A. gibi, dayaktan Ö. S. A. ile K. Y. de nasibini aldı.