Kardeş katliamı! Eve gelmeyen kardeşini vurdu
Adıyaman'dan Diyarbakır'a giden 21 yaşındaki Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen 24 yaşındaki ablası Merve Aslan'ın sokakta önünü kesip yanındaki tabancayla 4 el ateş ederek ablasını öldürdü. Cani kardeş polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.
Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.