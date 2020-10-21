Kadıköy'deki laf atma cinayetinde flaş gelişme! Milli kick boksçuya müebbet hapis

İstanbul Anadolu. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Ömer Özdemi'in babası Hüseyin Özdemir ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, "Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Hüseyin Özdemir'in avukatları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve haklarında herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi. Esas hakkındaki savunmasını yapan Berke Şahin'in Avukatı Ahmet Yıldız, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, haksız tahrik altında suçu işlediğini öne sürerek, "Kız arkadaşına laf attığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir" dedi. Diğer sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler.

SON SÖZÜNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Son sözü sorulan sanık Berke Şahin, "Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim alt üst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Son sözü sorulan sanık Tevfik Karakaya ise, "Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı. Ben hayatım boyunca insanlara yardım ettim" diye konuştu.





Katil Berke Şahin

BERKE ŞAHİN VE ARKADAŞINA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme karar için verdiği kısa aranın ardından , sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'yı maktul Ömer Özdemir'e yönelik eylemlerinden dolayı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KAÇTIKLARI İÇİN İYİ HAL İNDİRİMİNDEN YARARLANDIRILMADILAR

Mahkeme her iki sanığın olaydan sonra kaçmaları ve sonraki davranışlarını gerekçe göstererek cezalarında iyi hal indirimi uygulamadı. Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, Berke Şahin'i motosikletine alarak maktul Ömer Özdemir'i takip edip olayın gerçekleşmesine neden olmakla suçlanan tutuksuz sanık Okan Canyurt'u ise "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Maktul Ömer Özdemir



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşı ile Kadıköy'e giden Berke Şahin'in, kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'le kavga ettiği, olay yerinin yakınında bulunan Şahin'in arkadaşlarının da kavgaya dahil olduğu belirtiliyor.

Berke Şahin ve arkadaşı Tevfik Karakaya'nın darp ettiği maktül Ömer Özdemir'in olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, Berke Şahin'in tutuksuz sanık Okan Canyurt'un motosikleti ile Tevfik Karakaya'nın da kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikleti ile Özdemir'i takip ettikleri, Kasap Köfte isimli işyerinin önünde ağaçların arkasına saklanırken yakaladıkları, Şahin'in Özdemir'i bıçakladığı, Karakaya'nın da olaya müdahil olarak darp ettiği anlatılıyor.

İddianamede, şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Okan Canyurt'un da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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