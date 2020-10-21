22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te değeri 1 milyon dolar olan İncil ele geçirildi

Gaziantep'te değeri 1 milyon dolar olan İncil ele geçirildi

Son dakika haberi... ’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Gaziantep'te değeri 1 milyon dolar olan İncil ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye'ye getirildiği düşünülen İbranice, ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gaziantep vatandaş-polis çalışması faciayı önledi GAZİANTEP VATANDAŞ-POLİS ÇALIŞMASI FACİAYI ÖNLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA