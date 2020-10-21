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Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na koronavirüs şoku! Bu fotoğraf sonrası...

Aydın'ın Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ve şoku yaşadı. Etkinlik sırasında ünlü isimlere çiçek verip fotoğraf çeken muhtarın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan olay sonrası gözler Emre Kınay ve Buket Dereoğlu'na çevrildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na koronavirüs şoku! Bu fotoğraf sonrası...

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın'a gelen ünlü oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş'ın korona virüs testinin pozitif çıkması tedirginliğe neden oldu.

Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na koronavirüs şoku! Bu fotoğraf sonrası...

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Efeler Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti.

Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na koronavirüs şoku! Bu fotoğraf sonrası...

Muhtar Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay'a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesti.

Başkan Atay ve oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın açılışın ardından yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na koronavirüs şoku! Bu fotoğraf sonrası...

Hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu. Açılışta Aktaş'ın temas ettiği kişilerin karantinaya alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

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