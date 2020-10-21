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Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde bulunan boş radyoaktif kapsül, , UMKE, bomba imha ve Atom ekiplerini alarma geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020
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Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

Edinilen bilgiye göre iş merkezinde radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi.

Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi.

Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

Uzun süre yapılan incelemede kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi.

Bomba imha ekipleri alarma geçti! Kocaeli'nde hareketli anlar

Yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Kapsülü kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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