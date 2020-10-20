Trabzon'da yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

"BİZ HELAL PARA KAZANAN İNSANLARIZ"

Aslan Aydemir, bulduğu paranın miktarına hiç bakmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir an bile tereddüt etmeden çevreye bakındım, paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğuna dair anonslar yapıldı. Belediye yayın merkezine 'paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız. 20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz."

"İNSANLIK VE VİCDAN ÖLMEMİŞ"

Mustafa Özden ise Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "İnsanlık ve vicdan ölmemiş. Parayı babam düşürdü. Karakola başvurduk ama belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.