Dolandırıcıların yeni numarası! Mektupla ikna mesajla virüs

BANKA BİLGİSİ YAZMAYIN

Turnacı, şöyle devam etti: "Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi. Cep telefonlarına pandemi destek yardımıyla ilgili SMS gönderen dolandırıcılar, mesajı alan kişi linke tıkladığı an telefonun kontrolünü ele geçiriyor ve tüm banka hesaplarını boşaltıyor. MOBİSAD olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir devlet desteği veya benzeri yardım desteği cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka bilgilerini isteyerek gerçekleşmiyor. Vatandaşlarımızın bu tarz mesajlara itibar etmemelerini, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere girmemelerini rica ediyoruz."