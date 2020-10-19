Son dakika: Hayvana eziyet edene hapis cezası!

HAYVANLARA ÇİP TAKILACAK

Sahiplenen hayvanlara çip takılacak. Sahipli hayvanları sokağa atanlara ceza verilecek. Sahipli hayvanlara bakmak istemeyen vatandaş, hayvanı barınağa bırakabilecek. Taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise sokak hayvanlarını kısırlaştırılması. Bunu yine belediyeler üzerinden yapılması planlanıyor. Taslakta yer alan bir diğer düzenlemede hayvanların satıldığı petshoplarla ilgili olacak. Petshoplar sanal ortama taşınacak. Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek. Satış işlemi de yine internet üzerinden olacak.