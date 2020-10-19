19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA