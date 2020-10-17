Son dakika: Eminönü'nde denizde 55 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu
Son dakika haberine göre, Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
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Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu. Eminönü açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.