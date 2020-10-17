İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun hızını dindirmesi üzerine kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbullular, yağmurun ardından gökkuşağı ile karşı karşıya kaldı.
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İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.