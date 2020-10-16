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Yargıtay'dan emsal karar! Evli de olsan bunu yapamazsın...

Son dakika haberine göre; , eşinin kendisini aldattığını kanıtlamak için sahibi olduğu araca GPS cihazı koyan koca hakkında emsal niteliğinde karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Yargıtay'dan emsal karar! Evli de olsan bunu yapamazsın...

İzmir'deki olay, geçtiğimiz yıl meydana geldi. A.B. ile B.B. isimli çift geçtiğimiz yıllarda evlendi. Anlaşmazlıklar sonrası B.B. isimli genç adam, eşi A.B.'nin kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılmaya karar verdi. Çift, mahkemeye başvurarak boşanmak istedi.

Yargıtay'dan emsal karar! Evli de olsan bunu yapamazsın...

Eşine tazminat ve nafaka vermek istemeyen B.B., karısının kendisini aldattığını kanıtlamak için sahibi olduğu araca GPS cihazı taktırıp, torpido bölümüne kayıt cihazı yerleştirdi. Aracı kullanan genç kadın, kamerayı fark edip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay'dan emsal karar! Evli de olsan bunu yapamazsın...

Soruşturma sonunda savcılık, genç adamın özel hayatını ihlal etmediğini ileri sürdüğü eşiyle evlilik birliğinin devam ettiği, bu nedenle taraflar arasında özel hayatın gizliliğini ihlal edecek suç olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlik kararıyla tamamladı. Genç kadın, takipsizlik kararına itiraz etti.

Yargıtay'dan emsal karar! Evli de olsan bunu yapamazsın...

Dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay; eşi tarafından kiminle, ne için, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla eşinin bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına rıza göstermeden GPS cihazıyla takip edip müdahale ettiği ve evlilik birliğiyle eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirlerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği anlamına gelmeyeceğini belirtip kararı bozdu.

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