14 Ekim 2020, Çarşamba
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Yolun ortasına oturdu! Ölüme davetiye çıkardı...

Son dakika haberine göre, - yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri kadına müdahale ederek büyük felaketin önüne geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Yolun ortasına oturdu! Ölüme davetiye çıkardı...

İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.


Yolun ortasına oturdu! Ölüme davetiye çıkardı...

İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı.

Yolun ortasına oturdu! Ölüme davetiye çıkardı...

Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.

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