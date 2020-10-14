Yolun ortasına oturdu! Ölüme davetiye çıkardı...
Son dakika haberine göre, İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri kadına müdahale ederek büyük felaketin önüne geçti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.
İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.
İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı.
Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.