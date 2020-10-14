Sosyal medyadan tanıştı! Genç kıza kabus yaşattı...

MEKAN ÇIKIŞINDA EVİNE DAVET ETTİ

Genç kadınla gece yarısına kadar sohbet eden pilot Hasan G., genç kadını eğlence mekanına davet etti. Teklifi kabul eden Reyhan C., genç adamla Şişli'de bulunan bir eğlence mekanında buluştu. İddiaya göre mekanda alkol almak istemeyen genç kıza Hasan G., alkol alması için ısrar etti. İkili sabaha karşı mekandan ayrılırken Hasan G., genç kızı evine davet etti.