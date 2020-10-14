Ordulu esnaf, adres soranlar ve dert yakınanların sayısı artınca ‘paralı’ tarifeye geçti

"DERT DİNLEMENİN SAATİ 50 LİRA, ADRES SORMAK 1 TL"

Esnaf Osman Erdaş, insanların sürekli olarak kendisine adres sorduğunu ve kimi zaman hiç tanımadığı insanların dakikalarca kendisine dert yandığını ifade ederek, "Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı.