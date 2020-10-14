14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir’de gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

Konak ilçesinde dün saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokak'ta dün silahlı kavgada yaralanan (39), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Öztürk'ün yanındaki arkadaşı S.Ç., ifadesinde maskeli 3 kişinin para ve cep telefonlarını istediğini, olumsuz yanıt verince de çıkan kavgada şüphelilerin Öztürk'ü göğsünden vurduğunu, kendisini de kolundan bıçakladığını söylediği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
ABONE OL
İzmir’de gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

İki grup arasında çıkan kavgada (39) göğsünden tabancayla vurulurken, S.Ç. (31) ise kolundan bıçaklandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Öztürk, ameliyat edildi.

'MASKELİ 3 KİŞİ ETRAFIMIZI SARDI'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ç.'nin ifadesine başvurdu. S.Ç. ifadesinde Yusuf Öztürk ile birlikte kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini, bu sırada maskeli 3 kişinin etrafını sarıp, cep telefonu ve paralarını istediklerini, karşı koymaları üzerine de şüphelilerden birinin Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. S.Ç., olay sırasında bir kişinin de kendisini kolundan bıçakladığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Yusuf Öztürk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA