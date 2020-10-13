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Ünlü iş insanı Jak Kamhi'ye son görev! Türk bayrağı detayı dikkat çekti

Amerika'da 95 yaşında hayatını kaybeden için cenaze töreni düzenleniyor. Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi uğurlanmak üzere sabah saatlerinde 'nda bulunan 'na getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Ünlü iş insanı Jak Kamhi'ye son görev! Türk bayrağı detayı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı 'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde 'a getirilmişti.

Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi uğurlanmak üzere sabah saatlerinde 'nda bulunan 'na getirildi.

Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi. Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan de geldi.

JAK KAMHİ KİMDİR?
'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.






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