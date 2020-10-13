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Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık

'da, yakınındaki ormanlık alana evsel atık ve moloz dökülmesi tepkiye neden oldu. Mahalle muhtarı , "Bunun adına vicdansızlık diyoruz" dedi. Atıklar ise havadan drone ile görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık

Merkez Osmangazi ilçesi 'ndeki ormanlık alana moloz ve evsel atık döküldü. 6 farklı noktaya dökülen molozlar, dronela havadan görüntülendi. Dökülen atıkların arasında plastik malzemeler, koltuk, buzdolabı, ayakkabı ve inşaat malzemeler olduğu görüldü.

"BUNUN ADINA VİCDANSIZLIK DİYORUZ"

Gündoğdu Mahalle Muhtarı , çöp ve molozların çevre mahallelerden gece saatlerinde getirilip döküldüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Köyde 5-6 yıldır aynı sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Savaş Özkan, "Bu süreç 5-6 yıl önce başladı. Herkes çöpleri köylülerin attığını söylüyor. Kesinlikle köylümüz çevreye çöp atmıyor. Bu ormanlar bizim. Bunlar şehir içinden gelen molozlar. Biz üzülüyoruz. Köylü de sağ olsun her gördüğünde beni arayıp durumu ihbar ediyor. Bunlar genelde mesai saatlerinin dışında olan şeyler. Gündüz tespit edip, gece getirip döküyorlar. Hatta bizim arazilerimize de döküyorlar. Tapulu zeytinlik arazimin içinde şu an koltuk, çekyat, sandalye var. Acımasız bir şekilde bunları atıyorlar. Cezai işlem uygulanmadan bunun önüne geçemeyiz. Bunun adına vicdansızlık diyoruz. Bu ormanlar hepimizin" diye konuştu.

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