İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı.

200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı ise zammın yeni olmadığını, İTO'nun Ocak ayından beri fiilen uygulanan fiyatları tescil ettiğini belirtti.

Un fiyatlarına yüzde 40 oranında zam geldiğini ifade eden Balcı, yılbaşına kadar zam yapmak istemediklerini ancak fiyat geri çekilmezse bu kararı gözden geçireceklerini kaydetti.

İstanbul'da şu an iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan fırınlar kendi fiyatlarını kendileri belirliyor.

BUĞDAY FİYATINA PANDEMİ ETKİSİ

Dünyada buğday fiyatları pandemi etkisiyle yükselişte. En büyük ihracatçı olan Rusya'da fiyatlar bu sezon yüzde 20 yükseldi, ton başına 200 dolardan 250 dolara çıktı. Diğer ülkelerde de durum farklı değil.

Pakistan normal süreçte hiç ithalat yapmayan bir ülkeyken, üst üste ihalelerle buğday aldığı görüldü. Çin'in kendi stoklarını güçlendirmek için 7 milyon ton ithalat yapacağı öngörülüyor. Mısır, Suudi Arabistan zaten her sene olduğu gibi güçlü alımlarına devam ediyorlar. Bu yüksek alımlar, fiyatların yükselmesine sebebiyet verdi.

Dünyada bu yıl 770 milyon tonluk üretime karşılık 750 milyon ton tüketim bekleniyor. Bu sayede dünyadaki buğday stokları 320 milyon tondan 330 milyon tona yükselecek.