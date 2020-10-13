Hayatı kitap olan Ceren, ölümünü rüyasında görmüş

'ÖLÜMÜNÜ RÜYASINDA GÖRDÜ'

Kaleme aldığı kitapla ilgili bilgiler veren yazar Birol Öztürk, kitabın Ceren'in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüya ile başladığını söyledi. Öztürk, "Kitap Ceren'in rüyasıyla başlıyor. Ceren, ölmeden 1 hafta kadar önce enteresan bir rüya görüyor. Rüyasında evlerinin bulunduğu Aziziye Mahallesi yokuşunda denizi görüyor ve denizde birtakım hareketlenmeler görüyor. Denize iniyor ve orada zaman değişiyor. Annesinin genç kızlık dönemlerine gidiyor. Etraf sararıyor, eski fotoğraflar gibi oluyor. En ilginci de deniz kabarmış, korkarak eve kaçıyor. Evden dışarıyı gördüğünde silah atıldığını, askerlerin ve polislerin dışarıda olduğunu, sonra denizden tanımadığı bir adamın çıktığını anlatıyor. Uyanır uyanmaz rüyasını çalakalem bir kağıda yazmış. Kahvaltıda da ablasına anlatıyormuş. Evdekilerde rüyadır, etkilenmiş gibi düşünmüşler. Ölümünün ardından Ceren'in bu çok etkilendiği rüyayı ona yorduk. Ceren'in bu rüyası, gördüğü birçok rüya gibi hükümsüz olabilirdi, hiçbir şeye konu olmayabilirdi ama bunun hakkında yazılmış bir kitabın girişi maalesef" dedi.

Öztürk, kitabın Ceren'in ölüm yıl dönümünde veya doğum gününde düzenlenecek olan bir etkinlikte kitapseverlere sunulacağını sözlerine ekledi.