Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 36 gözaltı! Arasında otel yöneticileri de var

6 AY TEKNİK TAKİP

Jandarmanın kurduğu özel ekiple, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamlardan alınan izinle, iki otele operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.