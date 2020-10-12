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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 36 gözaltı! Arasında otel yöneticileri de var

ilçesinde jandarmanın iki  otele düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'ne teslim edilirken, 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 36 gözaltı! Arasında otel yöneticileri de var

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede iki otelde yabancı kadınların çalıştırılıp, fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Jandarma otelin yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alarak yaptığı izlemede, yöneticilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için telefon görüşmesi yerine üzerinden haberleştiklerini tespit etti.

6 AY TEKNİK TAKİP

Jandarmanın kurduğu özel ekiple, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamlardan alınan izinle, iki otele operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptırılan 16 kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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