İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü ve AKOM tarafından İstanbul için bugün sağanak yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün Salı günü için 70 km şiddetinde fırtına ile birlikte öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağmurun etkili olacağı akşam saat 17.00'a kadar yağışın devam edeceği ve sıcaklığın ise 28 dereceden 22 derecelere kadar düşeceği kaydedildi. Çarşamba günü ise havanın güneşli ve sıcaklığın ise 23 derece civarında olacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ İÇİN DE UYARI YAPILDI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

Mustafa KAYA / SABAH