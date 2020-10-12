Güneydoğu’da alarm! ‘Katil sivrisinekler’ onları da öldürüyor...

Batı Nil Ateşi, Sarı Humma ve Zika Virüsü gibi hastalıkları taşıyan sivrisinek türleri, Güneydoğu'da birçok büyükbaş hayvanda viral salgına neden oldu. Milliyet'in haberine göre; Besiciler arasında 'Üç Gün Hastalığı' olarak adlandırılan ve büyükbaş hayvanlarda viral salgına neden olan "Bovine Ephemeral Fever" hastalığı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak'tan sonra Adıyaman ve Şanlıurfa'daki hayvanlara da sıçradı.