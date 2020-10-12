Çatalca’da boğularak öldüren Gül’ün annesi: Paramparça yapmış kızımı

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ SONUNDA YAKAYI ELE VERDİ

Arama çalışmaları devam ederken Fikret Çakmak, evinde ilaç alarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden evdeki yakınları Çakmak'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin durumdan şüphelenmesi üzerine Çakmak, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Çakmak, polis tarafından yapılan sorgusunda, genç kadını iple boğarak öldürüp, cesedini de metruk eve taşıdığını itiraf etti. Çakmak, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O SAPIĞIN EVİNE GİTTİM

Hayatını kaybeden Gül Gülsüm'ün acılı annesi Aynur Uç yaşananları anlattı. Kızının cansız bedeni bulunmadan önce Fikret Çakmak'ın evine giderek onu sorduğunu söyleyen Uç, Bundan 2-3 gün önce kızımı devamlı sıkıştırmaya başladı. Kızıma işkence yaptı. Kızımın saçından tutup sokağa attı. Ben kızıma sahip çıktım. Devamlı böyle yaptığım için karakola başvurdum. Karakola gittim dedim ki, 'Benim kızım işkence görüyor.' Kağıtlar, deliller elimde. Bana inanmadılar. En son savcılığa çıktım. Anlattım durumumu. Bir gece kızım işinden geldi. Dedi ki, 'Ben aşağı kadar inip geleceğim. 'Ben de dedim ki, 'İnme kızım, bu sapık.' Gidip geleceğini söyledi. Bakkala gittiğinde saat 21.00 sıralarıydı. Bekledim gelmedi. Arkadan baya bir zaman geçti. Ben aşağı indim. İnsanlar��, kız kardeşlerini aradım. Kızım meydana çıkmadı ve ben çok merak ettim. Aşağı gittim. Bekledim, bekledim gelmedi. Sokakların içinde gezdim yok kızım. En sonunda jandarma karakoluna gittim. 'Benim kızım, aşağı indi yok' dedim. Bize 'Bilmiyoruz' dediler. Çocuğun evine gittim sonra. Fikret'in, o sapığın evine gittim. Sapık o, benim kızımı mahveden sapık. Ben evine gidip sordum. Kapıyı çaldım, çıktı ne olduğunu sordu. Kendini hiç bozmadı. 'Benim kızımı çıkar, ver' dedim. 'Bende yok' dedi. 'Yemin ederim sende, sende olduğunu biliyorum' dedim. Kızımı öldürdüğünü söyledim. Bundan emindim ben. Benimi kızımı alıp, öldürdüğünden emindim. Bana, 'Kızın burada değil. İstediğin yere şikayet beni' dedi." ifadelerini kullandı.