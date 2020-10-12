Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mağazaların ürünlerini yüksek miktarda indirime soktuğu Efsane Cuma indirimlerinin tarihi merak ediliyor. 2020 yılı için Black Friday için geri sayım sürüyor. İşte, Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor.

Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.