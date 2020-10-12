Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black Friday etkinliğinin ne zaman başlayacağı merakla bekliyor. Büyük indirim fırsatlarının yaşanacağı Efsane Cuma indirimlerinin tarihi belli oldu. Birçok büyük markanın yüzde 50 miktarına gelen indirim fırsatlarından binlerce kişi yararlanacak. Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mağazaların ürünlerini yüksek miktarda indirime soktuğu Efsane Cuma indirimlerinin tarihi merak ediliyor. 2020 yılı için Black Friday için geri sayım sürüyor. İşte, Black Friday 2020 ne zaman, hangi tarihte? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?
BLACK FRIDAY NEDİR?
1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor.
Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com'a göre, 1800'lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği tarih 2020 yılında 27 Kasım günü gerçekleşecek. O hafta boyunca büyük indirimlerin olması bekleniyor.