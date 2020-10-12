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Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 6 aylık bebek yanarak can verdi

Son dakika haberine göre... Serik'te işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan sonucu uyruklu 6 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 6 aylık bebek yanarak can verdi

'nın Serik ilçesinde işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Kurumuna gönderildi.

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