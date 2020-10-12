Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 6 aylık bebek yanarak can verdi

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.