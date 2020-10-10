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Son dakika: Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Son dakika haberine göre 'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri yerine sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankarada feci kaza! Belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı ANKARA'DA FECİ KAZA! BELEDİYE OTOBÜSÜ ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE ÇARPTI

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.

Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.







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