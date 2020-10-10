Son dakika: Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.

Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.













