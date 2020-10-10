Manisa’da hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği geçim kaynağı oldu

"ARTIK TEK İŞİM BU OLDU"

Tek işinin kümes hayvanı yetiştiriciliği olduğunu kaydeden Deveci, şöyle devam etti:

"Tüm bahçemi kümese çevirdim. Yetiştirdiğim horozların ağırlığı 5 ile 6 kilogram arasında değişiyor, boyları ise 75 santimetreye kadar ulaşanları oluyor. Tavukların ise kilosu 3 ili 4 kilo arası, genelde boyları 40 ile 50 santimetre arasında. Tavukları 500 ile 1000 TL, horozlar ise daha gösterişli ve yarışmalarda kullanıldıkları için 1500 TL kadar değişen fiyatlar satıyorum. Üretimin yanında bu işin Türkiye'de gelişmesi için çalışıyorum" diye konuştu.