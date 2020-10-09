Türk tırları Ermeni köylerinde saldırıya uğradı! Araçlar Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi

Biz TIR kuyruğu gördüğümüzde mutlu oluyoruz, ihracatta artış anlamına geliyor. Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş çıkışlara baktığımız zaman günlük 650 civarında Türkiye'ye TIR girişi var, 550 civarında da çıkış var. Pandemi öncesinde bu rakam 400- 450 civarındaydı. İhracatta ilk sıralarda ağırlıkta yapı malzemesi, tekstil ve yaş sebze meyve ihracatımız var. Pandeminin ağırlıklı olarak etkili olduğu nisan ayından bu döneme kadar ki zamanı bir önceki yılla değerlendirdiğimizde ihracat ve lojistikte yüzde 30 artış yaşandı" dedi.