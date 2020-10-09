Sarı dehşetin detayları ortaya çıktı! İntikam için silahlandılar; ölüm talimatları yazdılar

Yanımızda sopa ve bıçak gibi yaralayıcı bazı malzemeler bulunduralım. Bizim bölgemize girenlere karşı gerekirse silah kullanacağız ve arkadaşlarımızın intikamını alacağız.

Bölgemizden yolcu almalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz ve gerekirse saldırıya geçerek kavga çıkartalım" dedikleri tespit edildi. Dört firari şüphelinin arandığı soruşturma kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden sadece 1'i tutuklanmış ve savcı bu karara itiraz etmişti. (Emir Somer/Sabah)