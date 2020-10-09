Sarı dehşetin detayları ortaya çıktı! İntikam için silahlandılar; ölüm talimatları yazdılar
İstanbul Esenyurt'ta bir taksi durağında üç kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın ardından düzenlenen ve 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polislerin tespitlerine göre; üç cinayetin intikamını almak için silahlanan bazı şüpheliler WhatsApp üzerinde "İntikam Grubu" oluşturdu ve "İntikam için bulabildiğimiz kadar silah bulalım ve duraklarımızda bulunduralım. Bizim bölgemize girenlere karşı gerekirse silah kullanacağız ve arkadaşlarımızın intikamını alacağız" yazarak ölüm talimatları verdi. Sabah’tan Emir Somer’in haberinin detayları…
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği operasyonu başlatan ve Cengiz Dayanmaz, kardeşi Yavuz Dayanmaz ile ticari taksici Sinan Öztürk'ün öldürüldüğü silahlı çatışma 26 Eylül Cumartesi günü Esenyurt'ta meydana geldi.
Üç kişi, bir taksi durağında çıkan silahlı çatışmada öldü; dört kişi ise yaralandı. Soruşturma kapsamında inceleme başlatan Organize Polisleri; bölgede korsan durakların da aralarında bulunduğu taksi duraklarında çalışan taksicilerin kendilerine alan ve bölgeler belirlediklerini, birbirlerinin bölgelerine girmeleri ve yaşadıkları yolcu alma tartışmalarına bağlı olarak oluşan rant kavgası nedeniyle çatıştıklarını belirledi. Şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi.
DURAKLARDAN SİLAHLAR ÇIKMIŞTI
Rant kavgasının içerisinde bulunan ve taksicilik yapan bazı kişilerin, öldürülen üç kişinin intikamının alınması için organize bir şekilde silahlandığı tespit edilince Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı grubun üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda 31'i ikamet adresi, 3'ü iş yeri, 5'i ise taksi durağı olmak üzere 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde 2'si kuru sıkı dört ruhsatsız silah, 74 mermi; taksi duraklarında ise dört ruhsatsız silah, 63 mermi ve üzerinde "Kas Gevşetici" yazılı çok sayıda beyzbol sopası ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
SABAH, intiham organizasyonunun detaylarına ulaştı. Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; taksi duraklarına silah ve sopalar depolayan şüphelilerden bazıları WhatsApp uygulamasının üzerinde "İntikan Grubu" oluşturdu.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yakalanan şüphelilerin arasındaki yazışmaları da ele geçirdi. Şüphelilerin birbirlerine "İntikam için bulabildiğimiz kadar silah bulalım ve duraklarımızda bulunduralım.
Yanımızda sopa ve bıçak gibi yaralayıcı bazı malzemeler bulunduralım. Bizim bölgemize girenlere karşı gerekirse silah kullanacağız ve arkadaşlarımızın intikamını alacağız.
Bölgemizden yolcu almalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz ve gerekirse saldırıya geçerek kavga çıkartalım" dedikleri tespit edildi. Dört firari şüphelinin arandığı soruşturma kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden sadece 1'i tutuklanmış ve savcı bu karara itiraz etmişti. (Emir Somer/Sabah)