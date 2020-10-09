Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.11.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.10454 sayılı izni ile 01.04.2020 (saat:00.01)-30.09.2020 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone ya da Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.