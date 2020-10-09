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Kısmeti tuşladı! ATM'den çektiği parada 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

'nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen'in bir banka 'sinden çektiği paralar arasında hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı. Özen, "Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Kısmeti tuşladı! ATM'den çektiği parada 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi.

Kısmeti tuşladı! ATM'den çektiği parada 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim.

Kısmeti tuşladı! ATM'den çektiği parada 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.

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