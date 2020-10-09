Dehşet gemisinin katili hakim karşısında: Deli rolü yapıyor

Kapıyı çaldığını, kim o diye seslenildiğinde ben de ilaç almak istediğini söyleyip içeri girdiğini ifade etti. Dışarıda ikinci kaptanın 'Bıçağı var' diyerek anons ettiğini, daha sonra diğer gemi personeli üzerine geldiğini ve düşman askeri olarak gördüğü için bıçak sallandığını iddia etti.

Sanığın ifadelerine tepki gösteren Ekşi'nin ailesi ise sanığın deli rolü yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Dilek YAMAN – Fatih ULAŞ/Sabah