Bihter Yalçınsoy'un boşanmak için gideceği adliyeden tabutu çıktı!

Ancak çift arasında geçimsizlik başladı. Bir ay önce mahkemeye başvuran çift, boşanma davası açtı. Bihter Yalçınsoy da Eskişehir'de yaşayan annesinin yanına döndü. Dün de boşanma davasının duruşması vardı. Duruşma için 2 gün önce Eskişehir'den İzmir'e gelen Bihter Yalçınsoy, Karşıyaka'da oturan kız kardeşinin evine gitti. Eşinin geldiğini öğrenen Rahman Yalçınsoy da önceki akşam, boşanma şartlarını konuşmak için baldızının evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.