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Meteoroloji'den 26 il için sarı 7 il için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; yarın 'nun orta kesimi, Marmara, Ege ve 'deki 26 il için sarı, 7 il için ise turuncu uyarı verildi. Yurdun batı kesimlerinde yarın fırtına ve sağanak bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Meteoroloji'den 26 il için sarı 7 il için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın 'nun güney ve batısı ile Batı 'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Afyon, , , , , , çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batısı, Bolu, , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü bekleniyor.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası, ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Sabah saatlerinden itibaren 'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çevreleri ile İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA'YA TURUNCU UYARI

Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın ise gece 3 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, ve çevreleri ile 'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Marmara için de ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

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