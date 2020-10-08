Hong Kong'da 700 yıllık parşömen 42 milyon dolara satıldı
Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 700 yıllık "At Sırtında Geri Dönen Beş Şarhoş Prens" isimli resimli parşömen 41,8 milyon dolara yeni sahibinin oldu.
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Yuan Hanedanlığı dönemine ait olduğu tahmin edilen "At Sırtında Geri Dönen Beş Sarhoş Prens" isimli resimli parşömen, Hong Kong'da müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı.
700 YILLIK
Açık artırmada, ismi açıklanmayan bir alıcı 41,8 milyon dolara 700 yıllık parşömene sahip oldu. Parşömenin dört görevli ile birlikte ata binen prensleri tasvir ettiği ve prenslerden birinin Tang Hanedanlığı'nın en uzun süre hüküm süren İmparatoru Xuanzong olduğu belirtiliyor. 2 metre uzunluğundaki parşömenin en fazla 15 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.