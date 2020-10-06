06 Ekim 2020, Salı
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Meteoroloji'den Batı Akdeniz için yağmur uyarısı

Türkiye'de birçok bölge mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklar nedeniyle kavrulurken, için sağanak yağış uyarısı yağıldı. Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Meteoroloji'den Batı Akdeniz için yağmur uyarısı

için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Ekim'de ve 'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının 6-10 derece düşmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönünden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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