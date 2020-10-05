Yanan 25 bin hektar alan! 36 milyon kızılçam dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yanan 25 bin 770 hektar orman alanında 36 milyon 5 bin 27 kızılçam fidanı diktiği bildirildi. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanın başka bir amaç için kullanılmadığı öğrenildi.

SABAH, Türkiye'de orman yangınında zarar gören alanlara yapılan ağaç dikimlerini bakanlık verileri ışığında tek tek sıraladı.

* 2017'de İzmir Foça'da 190 hektar alanda 109 bin kızılçam fidanı

* 2000'de Denizli Buldan'da bin 458 hektar alanda 2 milyon kızılçam fidanı

* 1994'te Denizli Buldan'da 2 bin 143 hektar alanda 3 milyon kızılçam fidanı



* 2008'de Antalya Taşağıl'da 16 bin hektar alanda 25 milyon 250 bin kızılçam fidanı

* 2006'da Muğla Mumcular'da 2 bin 600 hektar alanda 4 milyon 500 bin kızılçam fidanı

* 2001'de Muğla Marmaris'te 130 hektar alanda 210 bin kızılçam fidanı



* 2006'da İzmir Meryemana'da 850 hektar alanda 1 milyon 450 bin Kızılçam fidanı

* 2014'te Antalya Adrasan'da 200 hektar alanda 250 bin kızılçam fidanı

* 2013'te Balıkesir Kepsut'ta bin 62 hektar alanda 1 milyon 952 bin kızılçam fidanı



* 1993'te Mersin Silifke'de 35 hektar alanda 35 bin kızılçam fidanı

* 2017'de Kütahya Emet'te 350 hektar alanda 319 bin kızılçam fidanı

* 2007'de Samsun Vezirköprü'de 256 hektar alanda 400 bin kızılçam fidanı ve tohum takviyesi



* 2018'de Bursa Mudanya'da 36 hektar alanda 47 bin 800 kızılçam fidanı

* 2017'de Balıkesir Ayvalık'ta 15 hektar alanda 35 bin kızılçam fidanı

* 2016'da Antalya Kumluca'da 350 hektar alanda 580 bin fidan

* 2006'da Muğla Datça'da 95 hektar alanda 150 bin kızılçam fidanı

YILLIK 300 MİLYON FİDAN DİKİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yıllık 300 milyon fidan dikiyor. Geçen yıl 11 Kasım'da 11 milyon fidan seferberliği başlatmış ve 11 milyon fidan dikmişti. Söz konusu seferberlik geleneksel hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın tamamının tuttuğu bildirildi.

DÜNYA REKORU 3 BİN KİŞİYLE KIRILMIŞTI

Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun kırılması için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı bir çalışma yürütülmüş, çalışmalar sonucunda 11 Kasım 2019'da Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alana Guinness yetkililerinin gözetiminde yaklaşık 3 bin kişilik bir ekiple 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilmişti. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)