Ünlü oyuncu Thomas Jefferson Byrd vurularak öldürüldü!

Ünlü yönetmen Spike Lee acı haberi alınca Instagram'dan bir paylaşım yaparak Thomas Jefferson Byrd'ün ölüm haberini duyurdu.

Atlanta'daki olayda Byrd'ün çok sayıda kurşun yarası aldığı açıklandı. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde yatan ve tepki vermeyen Byrd'e ulaştı. Tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra Byrd hayatını kyabetti. Dedektifler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Spike Lee "Sevgili kardeşimiz Thomas Jefferson Byrd dün gece Atlanta'da trajik bir cinayete kurban gittiği. Bunu duyurmaktan dolayı çok üzgünüm." diye yazdı.