Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, boş araziye uçtu
İzmir’de saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.
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Görgü tanıklarının cadde üzerinde yarıştığını iddia ettiği, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 9250 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp boş araziye uçtu.
ÇEKCİYLE KALDIRILDI
Kazada, otomobilde bulunan kişi veya kişiler, araca bırakıp, kaçtı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.