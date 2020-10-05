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Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, boş araziye uçtu

’de saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu.  sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, boş araziye uçtu

Görgü tanıklarının cadde üzerinde yarıştığını iddia ettiği, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 9250 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp boş araziye uçtu.

ÇEKCİYLE KALDIRILDI

Kazada, otomobilde bulunan kişi veya kişiler, araca bırakıp, kaçtı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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