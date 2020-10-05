Halk otobüsünde ortalık karıştı: Kadın tokat attı adam tükürdü

TOKATLI VE TÜKÜRÜKLÜ KAVGA KAMERADA

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.