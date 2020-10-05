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Halk otobüsünde ortalık karıştı: Kadın tokat attı adam tükürdü

'de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Halk otobüsünde ortalık karıştı: Kadın tokat attı adam tükürdü

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı.

Halk otobüsünde ortalık karıştı: Kadın tokat attı adam tükürdü

Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

Halk otobüsünde ortalık karıştı: Kadın tokat attı adam tükürdü

TOKATLI VE TÜKÜRÜKLÜ KAVGA KAMERADA
Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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