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Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... 'de Halil Y. ismindeki cani baba yaşları küçük olan 3 çocuğunu canlı yayında tekme tokat dövdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çocuklarını darp eden baba, gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyaya düşen, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

Soruşturma kapsamında şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.Y.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

16, 13 ve 9 yaşındaki üç çocuğu ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

Şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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