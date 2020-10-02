Tekirdağ'da gece koronavirüs denetimi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, vatandaşlara ve iş yerlerine hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamına yeni tip korona virüse karşı tüm ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler, Muratlı'da da yapıldı. Emniyet ve zabıtadan oluşturulan denetim ekipleri, önceden belirlenen bölgelerde denetime çıktı.

Uygulamalarda hem vatandaşlara, hem de yol güzergahındaki iş yerlerine uğrayarak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda ikazlar yapıldı. Emniyet ekipleri caddede gezen vatandaşlara anonslarla hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Tek tek mekanlar gezilerek, işletmecilerden tedbirli olmaları istendi.