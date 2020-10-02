Osmaniye’de koca dehşet! Eşini pompalı tüfekle öldürdü

İhbar üzerine iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emel Orhan, özel bir hastaneye, Mehmet Ş. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.