02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste kız arkadaşıma "yan baktın" kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Metrobüste kız arkadaşıma "yan baktın" kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Arkadaş grubuyla dün saat 18.45 sıralarında Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma "yan baktın" dediği şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Metrobüste kız arkadaşıma yan baktın kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

Metrobüste kız arkadaşıma yan baktın kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı METROBÜSTE KIZ ARKADAŞIMA "YAN BAKTIN" KAVGASI! YOLCULAR DEHŞETİ YAŞADI

SEVGİLİSİNE BAKAN ŞAHSA SALDIRDI

O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı.

Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

METROBÜSE TEKME VE YUMRUK ATTILAR

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı. Kavga esnasında korona virüs salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA