Metrobüste kız arkadaşıma "yan baktın" kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

METROBÜSE TEKME VE YUMRUK ATTILAR

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı.