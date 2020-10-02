İçinde yok yok! Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan 'Moonlight 2' Bodrum'da demir attı
Malta bayrağı taşıyan 85 metre uzunluğundaki "Moonlight 2" isimli yat Bodrum yolcu limanına geldi. Kira bedeli noktasında dünyanın en pahalı motor yatlarından biri olmasıyla dikkat çeken Moonlight 2'nin içerisinde jakuzi, spor salonu, yüzme havuzu bulunuyor.
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Lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi.Malta bayraklı 85 metrelik yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Yata, öğlen saatlerinde yaklaşık 8 tanker yakıt ikmali yapıldı.
DÜNYANIN EN PAHALISI!
Geçen yıl da ilçeye gelen yat, farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanmıştı. Yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.
İÇİ ADETA BİR EVİ ANDIRIYOR
Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor. Öte yandan, yat drone ile havadan da görüntülendi.