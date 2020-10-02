İçinde yok yok! Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan 'Moonlight 2' Bodrum'da demir attı

İÇİ ADETA BİR EVİ ANDIRIYOR

Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor. Öte yandan, yat drone ile havadan da görüntülendi.