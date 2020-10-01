O ilin valisi uyardı: Yataklarımız yeterli gelmeyebilir

"CEZALAR TAHSİL EDİLİYOR"

Kurallara uymayanlara kesilen para cezalarının kesinlikle tahsil edildiğini kaydeden Ümit, "2 bin 729 vatandaşımıza 2 milyon 456 bin lira ceza kesildi. Bu cezalar kesinlikle tahsil ediliyor. Tahsil edilmiyor şeklinde bir imaj olduğunu görüyoruz. Bu doğru değil. Devletin yaptığı hiçbir iş bir kenarda unutulmaz. Onun için cezalar önemli, dikkat edelim" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA YATAK SORUNU YOK AMA OLMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Ümit, pozitif vak'aların artmaya devam ettiği takdirde hastanelerdeki yatak sayısının yeterli olamayacağını söyleyerek, "Biz tedbirlerimizi en başından itibaren aldık. Hala da geliştiriyoruz. Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vak'alar da var. Pozitif vak'alar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şuanda yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Onun için ne yapıp edip salgının önüne geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.