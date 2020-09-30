30 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından koronavirüse karşı uyarıda bulundu. İşte 30 Eylül'ün koronavirüs vaka sayıları.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatin verileri açıklandı.

İşte 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayısı...

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