Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından koronavirüse karşı uyarıda bulundu. İşte 30 Eylül'ün koronavirüs vaka sayıları.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatin verileri açıklandı.
İşte 30 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayısı...